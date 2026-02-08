San Benedetto estate elettorale tra degrado e richieste | i comitati chiedono ascolto ai candidati sindaco

San Benedetto del Tronto si avvicina alle elezioni con le strade piene di buche e zone abbandonate. I comitati di quartiere chiedono ai candidati sindaco di ascoltare le loro richieste e di intervenire subito sul degrado. La città ha bisogno di investimenti e di un impegno concreto per migliorare le condizioni di chi ci vive.

San Benedetto del Tronto si prepara ad un’estate elettorale con una fotografia ben precisa del suo tessuto urbano: un degrado che, secondo i comitati di quartiere, necessita di un’attenzione immediata e di un confronto diretto con i candidati alla carica di sindaco. A porre con forza la questione è Elio Core, presidente dell’associazione del quartiere Porto d’Ascoli Centro, che sottolinea come il dibattito elettorale debba necessariamente innestarsi sui problemi reali della città, ben oltre le promesse di campagna elettorale. L’appello è chiaro: chiunque aspiri alla guida del Comune dovrà ascoltare le istanze che emergono dai 16 comitati presenti sul territorio, diventando portavoce di una comunità che si sente spesso trascurata.🔗 Leggi su Ameve.eu

