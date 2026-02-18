È troppo grave quanto successo con Samuele Inacio Ci è stato strappato via dal Borussia | la rabbia dell’Atalanta

L’Atalanta esprime forte delusione per la decisione del Borussia di portare via Samuele Inacio, considerato un talento promettente. La società nerazzurra aveva puntato molto sul giovane, che ha mostrato ottime doti fin dalle giovanili. Inacio, 19 anni, si stava facendo strada nel settore giovanile, attirando l’interesse di diversi club europei. La scelta del Borussia di prelevarlo senza possibilità di trattativa ha lasciato l’Atalanta amareggiata. I tifosi si chiedono quale sarà il futuro del ragazzo in un mercato sempre più competitivo.

Bisogna chiamarlo Samuele Inacio, per non confonderlo con il padre, Inacio Pia, che dell’ Atalanta (oltre che Napoli, Catania e Torino) è stato attaccante e che ora fa l’agente dei giocatori. Questa storia ha a che fare con un po’ di componenti diverse: l’ Atalanta, il Borussia Dortmund, gli agenti e la famiglia del giocatore. Che è un attaccante, proprio come il padre, e che a soli 17 anni è già stato inserito nella lista Champions dei gialloneri. Perché è forte, molto forte. Ed è la cosa che più di tutte ha fatto infuriare l’Atalanta nell’estate del 2024. Prima di capire questo, però, bisogna tornare alla giornata di martedì, quando prima della partita di Champions proprio tra Atalanta e Borussia (poi vinta 2 a 0 dai tedeschi), l’ad dei nerazzurri Percassi ha voluto parlare ai microfoni per rendere nota una situazione che non tutti conoscevano: “Abbiamo annullato il tradizionale pranzo tra i club prima della partita” ha detto, “perché è troppo grave quanto successo con Inacio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Champions, troppo Borussia per l'Atalanta: la Dea cade 2-0 in Germania

