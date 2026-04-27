A Sambuca si apre una nuova fase politica con l’annuncio di una candidatura a sindaco da parte di Sario Arbisi, che sfiderà l’attuale rappresentante del Comune, Giovanna Casà. L’annuncio ha scatenato una divisione tra i sostenitori delle due liste, rispettivamente “Siamo Sambuca” e quella di Casà. La sfida elettorale si presenta come un momento di confronto tra le due fazioni in vista delle prossime amministrative.

? Cosa sapere Sario Arbisi annuncia la candidatura a sindaco di Sambuca contro Giovanna Casà.. Lo scontro divide il comune tra il gruppo Siamo Sambuca e la lista Casà.. Sario Arbisi ha annunciato ufficialmente la propria candidatura a sindaco di Sambuca durante la convention del gruppo civico Siamo Sambuca tenutasi presso il teatro L’Idea, aprendo una sfida elettorale diretta con Giovanna Casà. L’evento segna l’inizio di una nuova stagione per l’amministrazione locale, riportando al centro del dibattito un protagonista che ha vissuto da vicino le recenti turbolenze del palazzo. Per Arbisi, questo rientro nelle contingenze elettorali rappresenta un tentativo di dare continuità a un percorso interrotto dalla sconfitta avvenuta nelle passate elezioni contro Giuseppe Cacioppo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sambuca si spacca: Arbisi sfida Casà per il comando del Comune

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