A 130 chilometri dall’arrivo, otto ciclisti sono in fuga al comando della gara. Nel corso della corsa, il gruppo principale si è diviso, portando a una spaccatura tra i partecipanti. La situazione si è evoluta durante le fasi finali della competizione, con gli atleti ancora in corsa verso il traguardo. La corsa è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.39 A 130 km dal traguardo, rimangono davanti otto corridori e sono Julius Johansen (UAE Team Emirates – XRG), Camille Charret (Cofidis), Victor Vercouillie (Team Flanders – Baloise), Wessel Mouris (Unibet Rose Rockets), Dries De Bondt (Team Jayco AlUla), Hartthijs de Vries (Unibet Rose Rockets), Jules Hesters (Team Flanders – Baloise) e Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL). Il gruppo nei precedenti tratti, tra vento e pavé, si è spaccato in più tronconi, con il primo segnalato a 4? dai battistrada. 13.36 Sono circa 40 i corridori presenti nella prima parte del gruppo. 13.33 Tra la prima e la seconda parte del gruppo ci sono circa 40?, mentre il terzo gruppetto è segnalato ad oltre un minuto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: fuga di otto al comando, si spacca il gruppo

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: otto corridori in fuga, gruppo a 5?

Leggi anche: LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: otto in fuga, diminuisce il gap con il gruppo

Approfondimenti e contenuti su LIVE Gand Wevelgem 2026 in DIRETTA fuga...

Temi più discussi: Dove vedere in tv la Gand-Wevelgem 2026: programma, orari, streaming; Gent-Wevelgem 2026 oggi in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti; Gand-Wevelgem, arriva la Classica che apre la stagione di ciclismo in Nord Europa: la guida; van der Poel contro van Aert, ci sono anche Ganna e Milan: la guida completa.

LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: fuga di otto al comando, si spacca il gruppoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.36 Sono circa 40 i corridori presenti nella prima parte del gruppo. 13.33 Tra la prima e la seconda parte del ... oasport.it

Gand-Wevelgem 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Van der Poel contro Van Aert, Milan speraOggi, domenica 29 marzo, andrà in scena la classica fiamminga che cambia volto, ma non sostanza. La corsa conosciuta per anni come Gand-Wevelgem si ... oasport.it

Follow the full interactive live update of In Flanders Fields 2026 (formerly Gand-Wevelgem). Get live rider tracking, updated gaps, classifications, and race pace, starting at 11:00 with arrival around 16:21-16:51. Watch Eurosport 2 and Discovery+. x.com

Ecco la lista dei partenti della Gand Wevelgem e la programmazione per seguire la corsa, sia maschile che femminile. Milan, Trentin e Ganna al via! Link nel primo commento. - facebook.com facebook