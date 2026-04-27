Elezioni a Sambuca Sario Arbisi torna in campo | sfida aperta con Giovanna Casà

A Sambuca di Sicilia, si avvicinano le elezioni comunali e tra i candidati torna in campo Sario Arbisi, che ha annunciato la sua partecipazione durante una convention del gruppo civico “Siamo Sambuca”. La riunione si è svolta al teatro L’Idea e ha segnato l’inizio di una nuova fase politica in vista delle consultazioni elettorali. La sfida si presenta aperta, con Giovanna Casà come possibile avversaria.

Sario Arbisi torna in corsa per la guida del Comune di Sambuca di Sicilia. L’annuncio è arrivato al termine della convention del gruppo civico “Siamo Sambuca”, che si è svolta al teatro L’Idea, segnando di fatto l’avvio di una nuova fase politica in vista delle amministrative.Per Arbisi si tratta.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Giovanna Casá candidata sindaco a Sambuca di Sicilia: “È tempo di ripartire”Giovanna Casá candidata a sindaca di Sambuca di Sicilia alle amministrative del 24 e 25 maggio prossimi. Casalino torna in campo: sfida alla destra dalle elezioni locali? Cosa sapere Rocco Casalino si candida al Consiglio comunale di Ceglie Messapica per le amministrative maggio. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Elezioni a Sambuca, Sario Arbisi torna in campo: sfida aperta con Giovanna Casà; Amministrative, Sario Arbisi candidato sindaco di Sambuca di Sicilia?; Elezioni amministrative. Entro il 29 aprile vanno ufficializzate le candidature - Autore: Massimo D'Antoni | Attualità; Sambuca, ufficializzata la candidatura a sindaco di Giovanna Casa’ mentre Sario Arbisi è in riflessione. Amministrative, Sario Arbisi candidato sindaco di Sambuca di SiciliaMancano pochi giorni ormai alle elezioni amministrative nella provincia di Agrigento. Anche i cittadini di Sambuca di Sicilia sono chiamati ad eleggere un nuovo sindaco e un consiglio comunale. A scen ... grandangoloagrigento.it Il Futuro dipende da Te. . 26.04.2026 (920) SAMBUCA DI S: - E’ Sario Arbisi il candidato sindaco di “Siamo Sambuca” #AmministrativeSambuca #SarioArbisi Teatro L’Idea pieno di sostenitori della lista “Siamo Sambuca” e del candidato a sindaco Sario Arbisi. - facebook.com facebook