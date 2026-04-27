Dopo una partita combattuta, la squadra di calcio ha ottenuto la salvezza negli ultimi minuti, suscitando una festa improvvisata sotto la curva Nord. I tifosi hanno intonato cori per il giocatore Lonardo, mentre il pullman della squadra è stato accolto con entusiasmo. La vittoria ha sorpreso molti, arrivando in un momento in cui le speranze sembravano ormai svanite.

SAN BENEDETTO Le vittorie più belle sono quelle che non ti aspetti, quelle che arrivano quando oramai anche la speranza - come diceva Foscolo - ti abbandona. Ma se hai un Lonardo nella rosa, allora per la Samb il 3-2 con la Vis ha avuto il sapore della salvezza. «Te lo saresti mai aspettato alle 16,28?» si chiedeva uno delle centinaia di tifosi che hanno aspettato allo stadio Riviera delle palme la squadra di ritorno da Pesaro per celebrare i propri eroi, capaci di ribaltare una partita e un intero campionato in 6 minuti, 6: quelli dell’extra time. La marea Nessuno, a dir la verità, si aspettava non solo di poter sbancare il Benelli ma addirittura di restare in serie C senza passare dai playoff.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Samb, salvezza last second: festa improvvisata sotto la Nord per il pullman della squadra. Cori per Lonardo

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