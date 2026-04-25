La squadra locale affronta la partita contro Pesaro con l’obiettivo di ottenere una vittoria che possa garantire la salvezza diretta. La formazione si affida a Eusepi, capocannoniere con nove reti, per cercare di evitare i play-out alla fine della stagione. La sfida si svolge in un momento decisivo per entrambe le squadre, con la squadra di casa determinata a conquistare i punti necessari per mantenere la categoria.

? Cosa sapere La Samb di Boscaglia punta alla salvezza diretta nella sfida di Pesaro.. Eusepi con nove reti guida l'attacco per evitare i play-out stagionali.. La Sambendettese punta alla salvezza diretta a Pesaro puntando sulla continuità tattica di Boscaglia, con un muro difensivo che ha reso quasi impossibile segnare contro i rossoblù nelle ultime settimane. Il tecnico della squadra marchigiana non intende stravolgere l’equilibrio trovato nell’ultima uscita vincente contro il Pontedera. La strategia di Roberto Boscaglia si basa su una compattezza che ha messo in difficoltà anche attacchi prolifici come quelli del Pineto o dell’Arezzo. Per la Samb, l’obiettivo è blindare il punto????? per la permanenza nella categoria, affidandosi a un gruppo esperto capace di reggere il ritmo delle prime della classifica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samb, il muro di Boscaglia sfida Pesaro per la salvezza

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