Al Benelli si è consumato un finale di partita incredibile che ha sorpreso tutti i presenti. La Vis ha recuperato il risultato e si è portata sul 2-1, ma l’azione non è ancora finita. Nei minuti di recupero, al 98’ e al 99’, l’attaccante ha segnato due gol consecutivi, regalando ai suoi una salvezza insperata. La partita è terminata con una vittoria sorprendente per la squadra in svantaggio.

Pesaro, 27 aprile 2026 – Cose mai viste al Benelli. Tre gol agli sgoccioli del recupero, tre minuti folli. Vis avanti e poi scavalcata. Samb dall’incubo playout a una incredibile salvezza. Delirio su una curva, rancore cupo sull’altra, dopo aver urlato Serie D ai rivali. Ai finali pazzeschi la Vis ci ha abituato: quarta sconfitta con identica modalità nelle ultime cinque. Questa fa più male di tutte, perché arrivata in un derby sentitissimo. Alla fine i tifosi sfogano la rabbia contro la propria squadra, urlando venduti quando si appressa al saluto e rincarando la dose fuori dai cancelli in un duro confronto con allenatore, dirigenza e giocatori.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Samb incredibile salvezza: la Vis va sul 2-1 al 96’, Lonardo-gol al 98’ e al 99’

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