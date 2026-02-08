La Juve spreca e la Lazio va sopra di due gol poi rimonta e pareggia con Kalulu al 96' |?Locatelli imperdonabile 5

La Juve parte male e la Lazio sfrutta subito le occasioni, andando in vantaggio di due gol. La squadra di Spalletti continua a mancare nella fase offensiva e si trova sotto, ma nel secondo tempo reagisce. McKennie accorcia le distanze, e nel finale Kalulu segna il gol del pareggio al 96’. La partita termina con un punto che lascia l’amaro in bocca a entrambe le squadre.

Per le emozioni è stata una notte da Super Bowl, in cui s’è visto di tutto: una Juve che ha fatto (gioco) e ha disfatto (gol presi da codice penale), che s’è ritrovata sotto 2-0 tra un fine primo tempo e un inizio di secondo dantesco e che ha segnato il touch-down del pareggio nel recupero del recupero. Con una zuccata da centravanti di Kalulu su cross di Boga, uno di quelli che ha cambiato la notte, insieme all’insistenza di Zhegrova, dentro all’intervallo perché Conceicao, il prescelto, aveva sentito qualcosa cigolare. Visto che l’altra rete era stata di McKennie, tanto per restare in ambito Nfl (di cui il texano è patito), siamo alle solite: gol dei centravanti, David per tutta la partita, Openda nel finale, n0n pervenuti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La Lazio va avanti di due gol contro la Juve, ma i bianconeri non mollano e riescono a pareggiare all'ultimo istante.

All'ultimo secondo, Kalulu segna il gol del 2-2 che salva la Juventus contro la Lazio.

