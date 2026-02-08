La Juve spreca e la Lazio va sopra di due gol poi rimonta e pareggio di Kalulu al 96'

La Lazio va avanti di due gol contro la Juve, ma i bianconeri non mollano e riescono a pareggiare all’ultimo istante. La partita di Bergamo si è rivelata una battaglia, con la Lazio che ha sprecato diverse occasioni e ha subito due reti. Alla fine, Kalulu trova il gol del pareggio al 96’, regalando un punto ai suoi. La Juve ha rischiato di perdere la partita, ma ha dimostrato carattere fino all’ultimo secondo.

Come a Bergamo, la squadra di Spalletti non riesce a concretizzare le tante occasioni e va sotto di due gol. McKennie accorcia, poi il colpo di testa del difensore.

