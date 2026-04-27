Salvini nel pollaio della famiglia nel bosco | uova in mano e un messaggio preciso sui figli lontani

Da notizieaudaci.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Salvini ha visitato Palmoli, incontrando una famiglia nota come “famiglia nel bosco”. Durante la visita, ha tenuto in mano alcune uova e ha rivolto un messaggio riguardo ai figli che vivono lontano. L'incontro è avvenuto nel contesto di un appuntamento fuori dagli schemi con Nathan e Catherine, membri di questa famiglia particolare. La visita ha suscitato attenzione tra gli osservatori locali.

Salvini incontro Nathan e Catherine a Palmoli. Una visita fuori dagli schemi per Matteo Salvini, che a Palmoli ha incontrato la cosiddetta famiglia nel bosco. Tra galline, uova appena raccolte e animali liberi nella tenuta, il vicepremier ha trascorso oltre un’ora con i genitori dei tre bambini allontanati. Ma dietro le immagini quasi rurali c’è una vicenda ancora aperta, che tocca un tema delicato: l’allontanamento dei minori e il ruolo delle istituzioni. Nel pollaio con Salvini: una scena insolita. Alla fine della visita, tra saluti e strette di mano, a Salvini vengono consegnate alcune uova fresche: un gesto semplice, quasi simbolico, che racconta più di tante parole la quotidianità della famiglia nel bosco.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

salvini nel pollaio della famiglia nel bosco uova in mano e un messaggio preciso sui figli lontani
© Notizieaudaci.it - Salvini nel pollaio della “famiglia nel bosco”: uova in mano e un messaggio preciso sui figli lontani

SALVINI: FAMIGLIA NEL BOSCO, MI VERGOGNO, RIVENDICO LA LIBERTÀ DI EDUCARE I PROPRIO FIGLI

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