Salvini nel pollaio della famiglia nel bosco | uova in mano e un messaggio preciso sui figli lontani

Matteo Salvini ha visitato Palmoli, incontrando una famiglia nota come “famiglia nel bosco”. Durante la visita, ha tenuto in mano alcune uova e ha rivolto un messaggio riguardo ai figli che vivono lontano. L'incontro è avvenuto nel contesto di un appuntamento fuori dagli schemi con Nathan e Catherine, membri di questa famiglia particolare. La visita ha suscitato attenzione tra gli osservatori locali.

Salvini incontro Nathan e Catherine a Palmoli. Una visita fuori dagli schemi per Matteo Salvini, che a Palmoli ha incontrato la cosiddetta famiglia nel bosco. Tra galline, uova appena raccolte e animali liberi nella tenuta, il vicepremier ha trascorso oltre un’ora con i genitori dei tre bambini allontanati. Ma dietro le immagini quasi rurali c’è una vicenda ancora aperta, che tocca un tema delicato: l’allontanamento dei minori e il ruolo delle istituzioni. Nel pollaio con Salvini: una scena insolita. Alla fine della visita, tra saluti e strette di mano, a Salvini vengono consegnate alcune uova fresche: un gesto semplice, quasi simbolico, che racconta più di tante parole la quotidianità della famiglia nel bosco.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Salvini nel pollaio della “famiglia nel bosco”: uova in mano e un messaggio preciso sui figli lontani SALVINI: FAMIGLIA NEL BOSCO, MI VERGOGNO, RIVENDICO LA LIBERTÀ DI EDUCARE I PROPRIO FIGLI Notizie correlate Famiglia nel bosco, la dura e triste lettera della mamma Catherine sui tre figliArrivano nuovi sviluppi nel caso della cosiddetta “famiglia del bosco”, la vicenda che da mesi tiene alta l’attenzione mediatica e giudiziaria sulla... Leggi anche: Famiglia nel bosco, arrivati gli ispettori. I legali: «Presentato il ricorso, non ci sono più motivi per tenere i figli lontani dai genitori» Contenuti e approfondimenti Si parla di: Famiglia nel bosco, Salvini nel casolare tra gli animali, uova fresche in dono. Famiglia nel bosco, Salvini nel casolare tra gli animali, uova fresche in dono(ANSA) – PALMOLI, 27 APR – Le uova fresche appena prelavate dal pollaio, gli animali che gli scorrazzavano intorno con il cavallo bianco di Catherine, la visita del terreno e i pannelli solari immersi ... espansionetv.it Famiglia nel bosco, Salvini: 'Hanno sistemato tutto, cosa si deve aspettare?'Ci sono i pannelli solari, il bosco, il fiume, le piante, l'asino. E' stato chiesto loro di sistemare casa, fatto. La questione sanitaria, c'è il pediatra, le vaccinazioni, fatto. Sistemate le ... ansa.it