Alle 9.30 di questa mattina, tre ispettori inviati dal ministro della Giustizia sono arrivati all’Aquila per visitare una famiglia che si trova nel bosco. I legali della famiglia hanno presentato un ricorso, affermando che non ci sono più motivi per tenere i figli lontani dai genitori. La visita degli ispettori si è svolta nel contesto di un procedimento legale in corso.

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© Ilmattino.it - Famiglia nel bosco, arrivati gli ispettori. I legali: «Presentato il ricorso, non ci sono più motivi per tenere i figli lontani dai genitori»

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