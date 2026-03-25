La polizia locale e i Comuni della provincia di Lecce hanno ricordato che i monopattini elettrici devono essere dotati di targa, casco e assicurazione. Questa comunicazione arriva in un periodo in cui l’uso di questi mezzi sta crescendo nel capoluogo e nei centri limitrofi. Le autorità hanno sottolineato l’obbligo di rispettare queste norme per circolare legalmente.

Anche se manca più di un mese all’entrata il vigore della nuova normativa del Codice della strada l’invito è di adeguarsi per tempo. Ecco cosa fare. Il mezzo elettrico utilizzato su strada non potrà più circolare privo del contrassegno identificativo associato al proprietario LECCE – Come annunciato in questi mesi grosse novità sono in arrivo per chi circola a bordo dei monopattini elettrici, sempre più diffusi anche nel capoluogo e in alcuni dei centri della provincia di Lecce. Più precisamente, non si tratta di una targa “classica” legata al mezzo, ma di un contrassegno identificativo associato al proprietario. Servirà a collegare il monopattino a un soggetto responsabile, superando il problema dell’anonimato nella circolazione urbana. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Monopattini, polizia locale e Comuni rammentano l’obbligo di targa, casco e assicurazione

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