Un politico ha visitato la città di Foggia, dichiarando che la sicurezza rappresenta una delle sue priorità. Durante l'evento, ha sottolineato l'importanza di affrontare le problematiche legate alla sicurezza stradale, menzionando specificamente il suo impegno in questo settore. La visita si è svolta in una fase in cui sono stati annunciati interventi e iniziative per migliorare la sicurezza pubblica e stradale nel territorio.

“La sicurezza stradale era una delle mie priorità. E’ una delle mie priorità da Ministro e da genitore. Nel primo anno di nuovo codice abbiamo avuto più di 100 morti in meno e più di 1000 feriti in meno”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini a Foggia dove ha visitato il Poligrafico e Zecca dello Stato partecipando all’incontro per la presentazione della prima targa per i monopattini. “Conto che il buon senso di chi è alla guida – ha aggiunto Salvini – continui a dare questi ottimi risultati. Adesso arriviamo come primo passo anche sui monopattini, perché purtroppo morti, feriti, incidenti, danni anche gravi sono causati anche su queste due ruote che a volte truccate vanno anche a 40, 50, 60 all’ora.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Salvini a Foggia: “La sicurezza è una mia priorità”

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