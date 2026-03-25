Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sarà a Foggia lunedì 27 aprile per presenziare all'installazione della prima targa su monopattino elettrico. L'evento riguarda un nuovo dispositivo di segnalazione destinato a questi mezzi di trasporto. La presenza del ministro è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sarà in città il prossimo lunedì, 27 aprile, per la prima targa su monopattino elettrico Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sarà a Foggia il prossimo lunedì, 27 aprile, per la prima targa su monopattino elettrico. Lo ha annunciato quest'oggi, lo stesso leader della Lega, durante l’iniziativa ‘Proteggere chi viaggia. Soccorso d’emergenza, responsabilità e diritti’ in corso in Campidoglio. “I monopattini ormai hanno velocità che li rendono un mezzo di trasporto", ha dichiarato. E per questo è necessario il ‘targhino’ di identificazione che diventerà obbligatorio del 16 maggio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Salvini a Foggia per la prima targa su monopattino: "La sicurezza prima di tutto"

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