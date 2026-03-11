Foggia | Belcapo guida Ciala-Ebat priorità sicurezza

A Foggia, Lorenzo Belcapo è stato nominato presidente dell’ente bilaterale Ciala-Ebat, un organismo che si occupa di questioni legate al settore agricolo. La sua nomina rappresenta un cambiamento importante per l’ente, che ora si concentra sulla sicurezza e sulla tutela degli operatori agricoli della provincia. La scelta è stata comunicata ufficialmente e segna un nuovo capitolo per le attività dell’ente.

La provincia di Foggia vive un momento di svolta istituzionale nel settore agricolo con l’insediamento di Lorenzo Belcapo come nuovo presidente dell’ente bilaterale Ciala-Ebat. Questa nomina, avvenuta il 11 marzo 2026, segna l’inizio di un nuovo mandato che mira a rafforzare la collaborazione tra sindacati e imprese nella Capitanata. L’ex direttore di Coldiretti assume ora la guida di un organismo cruciale per la tutela dei lavoratori e lo sviluppo delle aziende agricole locali. Il nuovo vertice si presenta come una risposta concreta alle esigenze del territorio, puntando su welfare, sicurezza e legalità senza cadere in toni allarmistici ma mantenendo un approccio pragmatico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foggia: Belcapo guida Ciala-Ebat, priorità sicurezza Articoli correlati Lorenzo Belcapo è il nuovo presidente di Ciala-Ebat FoggiaÈ Lorenzo Belcapo, direttore di Coldiretti Foggia, il nuovo presidente dell’ente bilaterale agricolo Ciala-Ebat di Foggia. Leggi anche: Sicurezza in agricoltura, l’Ebat Ciala Catania promuove un concorso per gli studenti degli istituti agrari