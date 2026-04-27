Salute Moschetta | La pancia non va ridotta a un difetto estetico

Un nuovo intervento di un esperto sulla salute mette in discussione l’idea che la forma della pancia sia semplicemente un problema estetico. Secondo quanto affermato, la salute non dipende soltanto dai geni, ma anche da come si vive e si impara biologicamente nel corso della vita. La discussione si inserisce nel dibattito più ampio sui parametri di benessere e sulla percezione del corpo.

(Adnkronos) – “La salute non dipende solo da ciò che si eredita, ma anche da ciò che si impara biologicamente vivendo. La cosiddetta pancia non è un dettaglio puramente estetico". Lo afferma Antonio Moschetta, professore ordinario di Medicina interna dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari, in un articolo pubblicato sul primo numero monografico de 'Le Guide de L'Espresso'. Il grasso addominale viscerale, spiega lo studioso, "non è un semplice deposito, ma è un tessuto metabolicamente attivo, capace di produrre mediatori che influenzano fegato, intestino, sistema cardiovascolare e risposta ormonale", ed è quello...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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