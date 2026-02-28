Ogni giorno, nelle scuole e non solo, si vede ragazzi che sanno tutto sui vincitori di talent musicali, ma ignorano compositori come Bellini, Monteverdi o Pergolesi, autentici pilastri della musica italiana e mondiale. La musica, più che un sottofondo, rappresenta un’armonia con la realtà e non dovrebbe essere ridotta a semplice colonna sonora. La differenza tra conoscenza e superficialità emerge chiaramente in questa scena quotidiana.

C’è una scena che si ripete ogni giorno, nelle scuole e fuori: ragazzi che conoscono perfettamente l’ultimo vincitore di un talent musicale, ma non hanno mai sentito nominare Bellini, Monteverdi o Pergolesi, tra il vero patrimonio italiano, oltre che mondiale. Non è colpa loro. È il segno di uno spostamento silenzioso: la musica, da linguaggio centrale della nostra civiltà, è diventata un sottofondo distrattivo. Nei supermercati, nei bar, nelle cuffie, la musica è un tappeto sonoro. Eppure raramente viene ascoltata davvero. Ancora più raramente viene compresa, e ancor meno ai ragazzi sono offerti strumenti educativi per farlo. La scuola stessa, che dovrebbe custodire e trasmettere i linguaggi profondi della cultura, ha progressivamente relegato la musica a disciplina marginale, quasi ornamentale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La musica non è pausa educativa: è armonia del reale. Perché non va ridotta a tappeto sonoro

Leggi anche: Meteo, l'inverno a Monza e in Brianza va in pausa e farà più caldo: ecco perché

A Milano l’inverno va in pausa: ecco perché sta facendo caldo quasi come primaveraMancano poco più di due settimane a Natale e a Milano, dopo una prima parentesi fredda, la colonnina di mercurio è tornata a salire.

Contenuti e approfondimenti su musica.

Temi più discussi: Blog | La musica non è pausa educativa: è armonia del reale. Perché non va ridotta a tappeto sonoro; La musica non va sottovalutata; Levante: Il femminismo? La questione riguarda tutta la musica, non solo il Festival di Sanremo; Blog | Le donne nella musica non vogliono più chiedere permesso: cosa è cambiato in dieci anni - Alley Oop.

Sanremo celebra la musica. Ma dietro ogni nota, è il cervello a dirigere l'orchestraMentre il Festival accende emozioni, polemiche e ricordi collettivi, la vera regia non è sul palco dell’Ariston, è nella nostra ... iltempo.it

A ritmo di transizione: come la musica diventa lo spartito dell’Agenda 2030Sanremo è un’occasione per le artiste e gli artisti di parlare di temi sociali, economici e ambientali. Da quella classica a quella moderna, la musica può far riflettere e ispirare un futuro migliore. ansa.it

Vivi la magia della musica in salotto - facebook.com facebook

La voce dell'imperatrice della musica incontrerà la danza del primo ballerino della Scala in una performance unica sul palco dell’Ariston x.com