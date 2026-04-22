Il cheratocono è un difetto visivo complesso che provoca aberrazioni di alto ordine, distinguendosi dai più comuni problemi di vista come miopia e astigmatismo. Gli esperti sottolineano che la correzione di questa condizione non può essere limitata all'uso di occhiali, ma richiede approcci più specifici e personalizzati. La patologia interessa la forma della cornea, causando deformazioni che alterano la qualità della visione.

Roma, 22 apr. (Adnkronos Salute) - "Il cheratocono induce delle aberrazioni di alto ordine, ovvero dei difetti di vista complessi che sono totalmente differenti dai comuni difetti di vista come la miopia o l'astigmatismo. Sono difetti che non si correggono bene con gli occhiali". Per questa patologia oculare progressiva "la diagnosi precoce è fondamentale per applicare subito dei trattamenti conservativi e addirittura anche delle tecniche combinate che riducono questo tipo di aberrazioni, migliorando anche la vista, oltre a bloccare la malattia". Lo ha detto Cosimo Mazzotta, presidente del 3rd World Keratoconus Congress, in occasione dell'evento dedicato alla malattia della cornea che si è svolto in questi giorni a Firenze.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salute, esperti: "Cheratocono difetto visivo complesso, correzione non solo con occhiali"

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