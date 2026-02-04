Quei movimenti al centro in Calabria Casa Riformista si fa avanti Azione nel limbo

A poche settimane dalle elezioni regionali in Calabria, il quadro politico si sta muovendo. Casa Riformista si fa avanti, cercando di rafforzare il centro e di conquistare spazi nel panorama ormai in fermento. Intanto, i movimenti al centro si fanno più visibili, mentre Azione sembra ancora in bilico, senza una direzione chiara.

A poche settimane dalle elezioni regionali, il panorama politico in Calabria si sta riorganizzando intorno a un'area di centro che, seppur ancora in fase embrionale, sta acquisendo forma e identità. Tra i principali attori emergono due movimenti che si muovono al di fuori delle grandi coalizioni: Casa Riformista, il progetto di Matteo Renzi, e Azione, in difficoltà dopo un'esperienza elettorale deludente. A Lamezia Terme, in un contesto segnato da una forte presenza di Forza Italia guidata dal governatore Roberto Occhiuto, si sta profilando una nuova configurazione politica che non si limita a sfruttare le falle delle coalizioni tradizionali, ma cerca di costruire un'alternativa autonoma, soprattutto tra i moderati e i riformisti.

