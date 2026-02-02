Il sindaco di Morciano, Giorgio Ciotti, si è dimesso questa mattina. La sua decisione arriva improvvisa e senza preavviso, lasciando il Comune senza una guida temporaneamente. La notizia ha già fatto il giro della cittadina, che ora aspetta di capire quali saranno i prossimi passi per l’amministrazione locale.

Morciano (Rimini), 2 febbraio 2026 – Giorgio Ciotti ha rassegnato oggi le dimissioni da sindaco di Morciano. Una scelta maturata, come spiega lo stesso primo cittadino, per “coerenza politica e rispetto della volontà popolare espressa dagli elettori alle ultime elezioni amministrative”. Il mandato ricevuto dai cittadini, infatti si basava su una coalizione composta da due liste civiche, una delle quali “si è poi dichiarata esplicitamente di origine partitica e che oggi non esiste più”. La crisi politica. A determinare la crisi politica è stato quanto accaduto nel mese di agosto scorso, quando il gruppo consiliare guidato dal consigliere Pierluigi Autunno, insieme ad altri quattro consiglieri comunali, ha deciso di collocarsi all’opposizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Terremoto politico a Morciano, il sindaco Ciotti si è dimesso

A Morciano di Romagna, la giunta guidata dal sindaco Giorgio Ciotti si è dimessa.

