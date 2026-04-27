Mercoledì 29 maggio alle 18:00 si terrà un evento a Casa Pisani dedicato a Carmine D’Agostino, che parlerà del ruolo della fantasia come primo motore della conoscenza. L’incontro si svolgerà nel salotto culturale della sede e avrà come tema principale l’elogio della fantasia. L’appuntamento rientra in una serie di incontri dedicati alla promozione della cultura e del pensiero creativo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Mercoledì 29 maggio, alle ore 18:00, a Casa Pisani andrà in scena Sua Maestà la Fantasia: il primo motore della conoscenza. L’Elogio della Fantasia è un percorso logico, psicologico e filosofico che esplora la fantasia come forza generatrice della cultura. A parlarne sarà Carmine D’Agostino, che così presenta il suo intervento: “non semplice evasione, ma energia trasformativa, capace di rompere i confini del pensiero e di rinnovare ciò che sappiamo, la fantasia è cosa diversa dall’immaginazione. La fantasia introduce movimento, rischio, viaggio nell’impossibile. Solo nella loro unione, fantasia e immaginazione, nasce un pensiero che vola davvero, capace di guardare il mondo non per come è, ma per come può diventare e come si vorrebbe che fosse.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salotto culturale a Casa Pisani con Carmine D’Agostino: L’elogio della Fantasia

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