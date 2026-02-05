Piazza Boiardo | il salotto serale della città si trasforma in spazio culturale temporaneo

Martedì sera, Piazza Boiardo a Scandiano si è trasformata in un salotto culturale a cielo aperto. La città ha inaugurato FestivaLOVE 2026, un evento che porta musica, arte e incontri tra le persone in un’atmosfera diversa dal solito. La piazza, di sera, si è riempita di musica e di chi si ferma a scambiare due parole, dando nuova vita a uno spazio che diventa punto di incontro e socialità.

**Piazza Boiardo sarà il salotto serale della città: FestivaLOVE 2026 inaugura una nuova fase di cultura e convivialità a Scandiano** Martedì sera, a Scandiano, la piazza Boiardo ha visto un nuovo tipo di evento: un salotto serale, connesso alla cultura, alla musica, alla creatività, alla solitudine e al contatto umano. La scena era stata preparata per l'occasione con il debutto della decima edizione di *FestivaLOVE*, un festival nato a Scandiano nel 2017, e che quest'anno si conferma una manifestazione importante per la città, e forse anche per il Sud Italia, con il suo nuovo impegno in ambito culturale.

