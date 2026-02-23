salotto culturale a casa pisani sulla battaglia di benevento

Una discussione sulla Battaglia di Benevento si svolge a Casa Pisani, causata dall’interesse locale per fatti storici rilevanti. L’evento, organizzato dall’Archeoclub di Benevento, coinvolge appassionati e studiosi che condividono approfondimenti e curiosità sull’episodio del passato. La serata prevede interventi di esperti e un confronto aperto tra i partecipanti. La partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliono conoscere meglio questo importante momento storico.