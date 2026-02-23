Salotto culturale a Casa Pisani sulla Battaglia di Benevento
Una discussione sulla Battaglia di Benevento si svolge a Casa Pisani, causata dall’interesse locale per fatti storici rilevanti. L’evento, organizzato dall’Archeoclub di Benevento, coinvolge appassionati e studiosi che condividono approfondimenti e curiosità sull’episodio del passato. La serata prevede interventi di esperti e un confronto aperto tra i partecipanti. La partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliono conoscere meglio questo importante momento storico.
Tempo di lettura: < 1 minuto Mercoledì 25 febbraio, alle ore 18:00, si terrà un nuovo salotto culturale a Casa Pisani, all’interno delle attività programmate dall’Archeoclub di Benevento. A condurre la conversazione, dal titolo “L’aquila ed il giglio” sarà il dottore Luciano Pascucci, che relazionerà sulla famosa battaglia che avvenne qui a Benevento, tra Manfredi di Svevia e Carlo d’Angiò, il 26 febbraio del 1266. Si trattò di un evento che cambiò la storia non solo della nostra città, ma dell’Italia intera. Negli ultimi dieci anni si sono moltiplicati gli studi e l’interesse per questo evento storico, ed oggi, in prossimità del 760esimo anniversario, Luciano Pascucci rilegge alcune carte poco note relative a questa battaglia, per rintracciare aspetti inediti di questa vicenda che cambiò la storia italiana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Benevento, a Casa Pisani il salotto culturale con Nicola SgueraIl 7 gennaio alle 18:00, a Casa Pisani di Benevento, riprendono i salotti culturali settimanali promossi dall’Archeoclub.
Open Day a Casa Pisani: viaggio nella Benevento antica tra arte e tecnologiaDomenica 15 febbraio, Casa Pisani apre le sue porte a Benevento.
