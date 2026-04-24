Ciclotte ridefinisce il Made in Italy | fitness e design al Salone e Fuorisalone

Alla Fiera di Milano, nello stand D02 della Hall 18, è presente il modello Ciclotte Essential Nohrd, esposto durante il Salone e Fuorisalone. Si tratta di un progetto che combina elementi naturali, come il legno, con un design essenziale pensato per il fitness. Il prodotto mira a portare la natura all’interno dello spazio dedicato all’attività fisica, creando un’esperienza sensoriale attraverso materiali vivi e linee pulite.

Alla Fiera di Milano (nello stand D02 della Hall 18) è esposta Ciclotte Essential Nohrd: un progetto che porta la natura all’interno dello spazio fitness, dove il legno diventa materia viva e l’essenzialità del design si trasforma in esperienza sensoriale. L’Essential Nohrd è l’espressione più recente di una visione che Ciclotte porta avanti da anni: fare del movimento quotidiano un gesto bello, non solo efficace. Al Fuorisalone, presso Interni Design Factory (Via Filippo Turati 68, Milano), il brand bergamasco porta invece alcune delle sue interpretazioni più iconiche. Ciclotte Pirelli torna con una grafica rinnovata, ispirata ai nuovi pneumatici del celebre marchio: velocità, potenza e precisione in un oggetto da corsa che diventa scultura.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Design e Made in Italy: l’impegno di Intesa Sanpaolo al Salone del Mobile.Milano Intesa Sanpaolo al Salone del Mobile.Milano 2026 per supportare il design e la filiera del Made in ItalySupportare un settore strategico per il nostro Paese come quello del design e le PMI che operano nel Made in Italy.