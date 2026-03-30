Una rete killer minaccia la Cina | ecco i missili che puntano Pechino

Le tensioni tra Cina e Giappone sono aumentate dopo che Pechino ha accusato Tokyo di modificare alcuni sistemi di difesa per renderli strumenti offensivi, capaci di colpire oltre i confini nazionali. La Cina ha inoltre segnalato la presenza di missili che puntano verso il territorio cinese, in un contesto di escalation militare tra i due paesi.

La Cina punta il dito contro il Giappone accusandolo di aver imboccato “una strada pericolosa”. Sulla scia delle crescenti tensioni tra i due Paesi, Pechino è infastidito dal fatto che Tokyo stia trasformando alcuni sistemi difensivi in strumenti offensivi capaci di colpire oltre i propri confini. Al centro delle tensioni c’è lo sviluppo di una cosiddetta “ rete killer giapponese ”, ossia una rete integrata di armi a lungo raggio che, secondo il governo cinese, potrebbe minacciare direttamente le sue città costiere e persino aree interne. Il nodo strategico riguarda in particolare i nuovi missili giapponesi, il cui raggio d’azione e le capacità tecnologiche segnano un salto qualitativo nel panorama militare dell’Asia orientale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Una rete killer minaccia la Cina: ecco i missili che puntano Pechino Articoli correlati La Cina si affida ai mini missili ipersonici plananti: cosa sappiamo dell'arma di PechinoLa Cina sta sviluppando mini missili ipersonici plananti da 80 mm capaci di colpire aerei a oltre 20 km con velocità supersonica e precisione estrema... Pechino è dentro la rete energetica europea. Ecco comeL’Europa corre verso la transizione verde; lo fa appoggiandosi sempre più a tecnologie, componenti e capitali che però non controlla pienamente. Tutti gli aggiornamenti su Una rete killer minaccia la Cina ecco i... Pechino, Usa smettano di alimentare teoria di una minaccia cinese su TaiwanPechino ha esortato gli Stati Uniti a smettere di alimentare la teoria secondo cui la Cina rappresenterebbe una minaccia, dopo che un rapporto dei servizi segreti statunitensi ha affermato che Pechi ... ansa.it Cina lancia razzi nello Stretto Taiwan, Lai: Non cederemo a minacceRoma, 30 dic. (askanews) - La Cina lancia razzi nello Stretto di Taiwan, in queste immagini di Afp, mentre inizia il secondo giorno di manovre militari senza precedenti nei pressi dell'isola de facto ... quotidiano.net