Il Salone del Mobile chiude con un record mondiale | oltre 316mila presenze nonostante guerre e dazi

Il Salone del Mobile di Milano si è concluso con oltre 316.000 visitatori, raggiungendo un record mondiale. Nonostante le tensioni geopolitiche, i dazi e le difficoltà nelle rotte aeree, l’evento ha attirato un pubblico numeroso proveniente da vari paesi. La manifestazione, che si svolge annualmente, si conferma come uno degli appuntamenti più importanti nel settore del design e dell’arredamento. La partecipazione ha mostrato un segnale di resilienza e interesse nel settore.

Milano – Chi “gufava“ è stato sconfitto, perché a dispetto della situazione geopolitica, dei dazi, delle guerre, delle rotte aeree difficoltose, il Salone del Mobile di Milano ha chiuso ieri i battenti con 316.342 presenze, più 4,5 per cento rispetto al 2025, consolidandosi come punto di riferimento globale per l’industria di settore. “Abbiamo avuto fortissime pressioni quest’anno perché il Salone saltasse o fosse rimandato – ha detto la presidente del Salone, Maria Porro –. Ma i numeri ci hanno dato ragione”. E non era certo scontato. Prova vinta, quindi, a giudicare dai commenti favorevoli raccolti negli stand, fra gli imprenditori, con un’offerta che ha tenuto insieme forza industriale, qualità del progetto, contenuti culturali e nuove opportunità di business.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Salone del Mobile chiude con un “record” mondiale: oltre 316mila presenze nonostante guerre e dazi Notizie correlate Leggi anche: Salone del Mobile 2026: Milano regina del design con più di 316mila presenze, in aumento del 4,5% Leggi anche: Il Salone del Mobile vince la sfida: 316mila visitatori e buyer in aumento Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Salone del Mobile.Milano 2026, il palcoscenico delle novità; Milano, al via il Salone del Mobile 2026, gli eventi da non perdere; Visita al Salone Internazionale del Mobile: il mio punto stampa; Salone del Mobile, successo oltre le attese: visitatori sopra quota 300mila. Il Salone del Mobile chiude con oltre 316mila presenze. Record di buyer esteriEdizione sopra le attese, che conferma la centralità di questa piattaforma in un momento complesso per il mercato ... ilsole24ore.com Maria Porro: La guerra non ha fermato il SaloneLa presidente del Salone del Mobile traccia un bilancio della 64esima edizione della rassegna: oltre 300mila le presenze da 167 Paesi ... rainews.it Con il Salone del Mobile, a Milano si conclude anche il Fuorisalone, con un record di visitatori, tante code e i premi per le installazioni più votate. Resteranno aperte al pubblico fino al 30 aprile quelle alla Statale e all'Orto botanico. Servizio di Antonello Marzio - facebook.com facebook Oggi al Salone del Mobile per portare l’attenzione del Governo a una filiera fondamentale del Made in Italy x.com