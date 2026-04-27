Durante il Salone del Mobile 2026, l’azienda Emu ha presentato le sue ultime collezioni outdoor disegnate da designer di fama internazionale. Le nuove proposte includono sedie, tavoli e divani pensati per ambienti esterni, realizzati con materiali resistenti e innovativi. La rassegna si è svolta nel quartiere espositivo di Milano, attirando visitatori da tutto il mondo interessati alle novità nel settore dell’arredo outdoor.

? Cosa sapere Emu presenta le nuove collezioni outdoor firmate da designer internazionali al Salone del Mobile 2026.. I nuovi arredi modulari integrano design e resistenza per il settore residenziale e contract.. Al Salone del Mobile 2026, il marchio Emu presenta una strategia di espansione che fonde la sapienza manifatturiera con le nuove esigenze degli spazi aperti, svelando progetti firmati da designer internazionali per l’outdoor. L’esposizione odierna mette in luce come l’azienda stia tracciando un percorso dove la ricerca estetica incontra la resistenza necessaria agli ambienti esterni, proponendo soluzioni sia per l’uso privato che per il settore contract.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salone del Mobile: Emu rivoluziona l’outdoor con il nuovo design

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