Il Salone del Mobile si svolge a Hong Kong in collaborazione con Art Basel, evento internazionale dedicato all'arte moderna e contemporanea. La manifestazione si tiene nel contesto di Art Basel Miami Beach, una fiera di rilievo nel settore. La presenza del Salone del Mobile.Milano nel cuore del collezionismo internazionale segna un collegamento tra il design e l’arte, accentuando le opportunità di esposizione e scambio tra i diversi settori.

Da Art Basel Miami Beach, con l’ingresso del Salone del Mobile.Milano nel cuore del collezionismo internazionale ad Art Basel Hong Kong con la Collectors Longue, per la seconda tappa della partnership triennale, progetto con cui il Salone rafforza una presenza sempre più strutturata nei contesti in cui arte, design e valore convergono. Hong Kong è uno degli hub più dinamici del mercato globale, intercetta un pubblico qualificato e porta il design italiano nei circuiti dove si costruiscono relazioni, si orientano le scelte e si delineano le nuove geografie del contemporaneo. La Collectors Lounge di Art Basel Hong Kong, progettata da Lissoni &... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Design, il Salone del Mobile a Hong Kong con Art Basel

Articoli correlati

Salone del Mobile: le anticipazioni sulla 64° edizione, materia, nuove tendenze designIn primavera Milano si appresta ad ospitare la 64° edizione del Salone del Mobile, confermando il ruolo centrale della manifestazione come...

Verso il Salone del Mobile 2026. La rinascita materica tra pietra ancestrale, cristalli blu e design rigeneratoCon l’avvicinarsi della Design Week di Milano 2026, il mondo del progetto torna a guardare alla materia.

Una raccolta di contenuti su Design il Salone del Mobile a Hong Kong...

Temi più discussi: La guida definitiva al Salone del Mobile. Milano 2026: date, eventi, biglietti; ADI Design Museum e Fiera Milano insieme per il Made in Italy; Da Porta Venezia a Città Studi: come cambia il distretto più in crescita della Design Week; Salone del Mobile a Milano: cos’è e come funziona.

Salone del Mobile 2026: biglietti, come arrivare e cosa vedereIl Salone Internazionale del Mobile è la fiera più importante al mondo per il settore dell'arredo e del design. Dal 21 al 26 aprile 2026 i padiglioni di Fiera Milano a Rho ospitano migliaia di esposit ... milanolife.it

Salone del Mobile 2026 a Milano: date, mostre, eventi e cosa vedereDal 21 al 26 aprile torna il Salone del Mobile a Fiera Milano Rho: 1.900 espositori, Salone Raritas, EuroCucina, Fuorisalone e inaugurazione alla Scala. La guida completa. lifestyleblog.it

Vi aspettiamo al Salone del Mobile.Milano dal 21 al 26 aprile per scoprire tutte le novità del mondo Binova. - facebook.com facebook

Frecciarossa è treno ufficiale del "Salone del Mobile.Milano 2026" x.com