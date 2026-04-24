Salone del Mobile 2026 l’outdoor diventa la stanza più bella di casa

Al Salone del Mobile 2026 si è visto come gli spazi esterni si siano evoluti, diventando parte integrante dell’ambiente domestico. I produttori presentano arredi e soluzioni che si confondono con gli interni, riducendo le differenze tra le zone indoor e outdoor. La tendenza riguarda un’attenzione crescente a rendere gli ambienti esterni più belli e funzionali, con materiali e design che si adattano alle esigenze di comfort e estetica.

L’outdoor non è più quello spazio un po’ residuale che si arreda con quello che avanza. Al Salone del Mobile 2026 è chiaro che il confine tra dentro e fuori si è assottigliato fino a quasi sparire. Gli arredi pensati per l’esterno parlano sempre più lo stesso linguaggio di quelli interni: stessi materiali raffinati, stesse linee pulite, stessa attenzione al dettaglio. La sedia Filuferru di Robby Cantarutti, con la sua trama in acciaio che avvolge il corpo, funziona benissimo in terrazza come in salotto. La cucina a isola Otok di Evoluta è progettata per l’esterno ma ha la stessa eleganza lineare di una cucina domestica di design. Il messaggio è lo stesso ovunque: fuori casa si vive, non si sopravvive.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Salone del Mobile 2026, l’outdoor diventa la stanza più bella di casa Notizie correlate Leggi anche: Dietro le quinte del Salone del Mobile 2026, dove il progetto diventa reale Salone del Mobile: la poltrona sfida il divano e diventa scultura? Cosa sapere Al Salone del Mobile 2026 a Rho la poltrona sostituisce il ruolo del divano. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Salone del Mobile.Milano 2026, il palcoscenico delle novità; Visita al Salone Internazionale del Mobile: il mio punto stampa; Salone del Mobile 2026: focus sul design tra mercato, imprese e modelli dell’abitare; Milano, al via il Salone del Mobile 2026, gli eventi da non perdere. Salone del Mobile 2026: orari, biglietti, parcheggi, come arrivare e cosa vedereMilano è invasa dalle migliaia di eventi del Fuorisalone 2026, ma nel frattempo a Rho Fiera (strada statale del Sempione 28) è in corso - da martedì 21 a domenica 26 aprile 2026 - l'edizione numero 64 ... mentelocale.it Milano, al via il Salone del Mobile 2026, gli eventi da non perdereAttraversando una nuova scala di progetto, Salone Raritas. Curated icons, unique objects, and outsider pieces, in programma al Padiglione 9, aprirà una lanterna architettonica su un universo paralle ... tg24.sky.it Secondo giorno al Salone del Mobile. Uno sguardo più attento ai dettagli: materiali, texture e gesti sottili che plasmano lo spazio. Alcune cose si rivelano solo con il tempo. facebook