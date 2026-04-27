Salis | Genova è la mia priorità Lavoro e diritti vanno insieme

Durante un'intervista a Fabio Fazio, Salis ha dichiarato che la città di Genova rappresenta la sua principale attenzione, sottolineando che lavoro e diritti sono aspetti da considerare congiuntamente. Ha raccontato di aver iniziato a occuparsi di politica sportiva in seguito a un infortunio subito alcuni anni fa, che lo ha portato a interessarsi di tematiche legate al mondo dello sport e alle sue implicazioni sociali.

Ospite di Fabio Fazio. “Ho iniziato a occuparmi di politica sportiva dopo un infortunio a pochi mesi dalle Olimpiadi di Rio, poi sono entrata negli organi federali e nel CONI, fino a diventare vicepresidente del Comitato olimpico: un’esperienza che mi ha formato molto, anche nel rapporto con le istituzioni”. Così Silvia Salis a Che tempo che fa sul Nove dove è stata ospite nella puntata di ieri, 26 aprile. Parlando dell’attenzione ricevuta, l’attuale Sindaca di Genova, sottolinea: “Ne sono sicuramente onorata perché vuol dire che comunque c’è un interesse per la città di Genova e per quello che sta succedendo a Genova, per cui questa per me è la cosa più importante.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Salis: “Genova è la mia priorità. Lavoro e diritti vanno insieme” Notizie correlate Genova, i residenti della Foce denunciano Genova Antifascista: boomerang per la SalisRoma, 20 feb – Il caso politico esploso attorno all’incontro tra il sindaco Silvia Salis e Genova Antifascista registra un nuovo sviluppo che rischia... Federica Pellegrini porterà la fiamma olimpica: "Volevo farlo nella mia città, ma quel giorno la priorità era mia figlia"Sarà una delle ultime tedofore del viaggio della fiamma olimpica Federica Pellegrini. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Celebrazioni 25 aprile, sindaca Salis: Festa per tutti ma non di tutti; Tutti parlano di Silvia Salis; Silvia Salis: 25 aprile festa per tutti, ma non di tutti; Salis che sogna Roma scatena l’attacco dell’editoria di sinistra. Silvia Salis candidata come leader dei progressisti: la risposta arriva in tvLa sindaca di Genova, Silvia Salis, ha risposto ad alcune domande in merito al suo futuro politico a 'Che Tempo Che Fa'. newsmondo.it Salis da Fabio Fazio frena sulla corsa alle Politiche: Faccio la sindaca di Genova, non voterei alle primarieLa prima cittadina a Che tempo che fa rallenta nettamente sull’ipotesi di guidare il Campo largo alle prossime elezioni: Sono concentrata su quello che faccio ... ilsecoloxix.it "No" di Salis alle primarie. "Faccio la sindaca". E non sceglie fra Schlein e Conte. #ANSA - facebook.com facebook Silvia Salis da Fabio Fazio: «Se domani ci fossero le primarie, non voterei» x.com