Federica Pellegrini porterà la fiamma olimpica | Volevo farlo nella mia città ma quel giorno la priorità era mia figlia

Federica Pellegrini porta la fiamma olimpica a Milano. L’ex nuotatrice sarà tra le ultime a tenere il fuoco sacro prima della cerimonia di apertura dei Giochi di Cortina 2026. Aveva voglia di farlo nella sua città, ma ha scelto di rinunciare perché quel giorno era la priorità di sua figlia.

Sarà una delle ultime tedofore del viaggio della fiamma olimpica Federica Pellegrini. L'ex nuotatrice azzurra porterà il fuoco sacro di Olimpia nel giorno della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. L'ex campionessa, membro del Cio in quota atleti, ha annunciato il suo ruolo.

