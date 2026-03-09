promozione le altre saline inarrestabile corsa verso la salvezza lo scontro diretto condanna colli marittimi

Il Saline di Calloni prosegue la sua corsa verso la salvezza dopo aver vinto una partita decisiva alla Magiona di Piombino. La squadra ha ottenuto il successo al quinto di recupero grazie a Quaglia e ora si trova a soli tre punti dalla Cuoiopelli, che occupa il quintultimo posto. La partita ha visto anche lo scontro diretto che ha condannato il Colli Marittimi.

Il Saline di Calloni continua la sua inarrestabile rincorsa verso la salvezza. Alla Magiona di Piombino i blucerchiati della Valdicecina hanno vinto al quinto di recupero con Quaglia una partita fondamentale e ora sono a soli tre punti dal quintultimo posto occupato dalla Cuoiopelli. In quattro partite con Calloni in panchina il Saline ha conquistato dieci punti (tre vittorie in trasferta Cerbaia, Castiglioncello e Atletico Piombino e un pari in casa contro la Cuoiopelli). Con questa media i blucerchiati si salveranno senza problemi. I Colli Marittimi, invece, perdendo in casa (0-1) contro il Cerbaia riducono al lumicino le speranze di poter lasciare l’ultimo posto ed evitare la retrocessione diretta in Prima categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

