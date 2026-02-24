Ciclismo la Mobilieri Ponsacco pronta al debutto domenica 1 marzo

La Mobilieri Ponsacco si prepara al debutto di domenica 1 marzo a causa della preparazione intensiva delle ultime settimane. La squadra ha lavorato duramente per affinare le strategie e migliorare la forma fisica dei corridori, pronti a scendere in campo. La presentazione ufficiale ha svelato il calendario e le principali tappe della stagione. Ora i ciclisti sono concentrati per affrontare la prima gara con determinazione e spirito competitivo.

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo, la Mobilieri Ponsacco pronta al debutto domenica 1 marzo

Ponsacco (Pisa), 24 febbraio 2026 - Tre i momenti che hanno caratterizzato la presentazione della Ciclistica Mobilieri Ponsacco e il programma del 2026. Il ritrovo e le foto in Piazza Valli davanti al Comune con i sindaci di Ponsacco Gabriele Gasperini e di Crespina Lorenzana David Bacci, quindi la benedizione di Don Armando nella Piazza San Giovanni, infine il convivio all’Enoteca Le Melorie. A fare gli onori di casa l’instancabile presidente Franco Fagnani con alcuni suoi collaboratori, amici e sponsor. Nel 2026 sotto la guida del direttore sportivo Aleandro Gesi e del suo collaboratore David Mancini, sette juniores con due riconferme, quelle di Massimo Biancalani e Alessandro Garosi, e cinque nuovi arrivati, Diego Donofrio, Mattia Ricci, Nicolò Bertelloni, Gabriele Quilico, Flavio Nencioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Leggi anche: I rossoblu oggi al "Combi» contro l’Altetico Maremma. Mobilieri Ponsacco: scatta l’ora della Coppa Calcio. Dilettanti: poker Mobilieri PonsaccoNel campionato di Promozione, il San Piero a Sieve ha ottenuto una vittoria importante sul campo dell’Urbino Taccola, conclusa con il punteggio di 0-2.