Manovra 2026 ADIPS | Servizi sociali in Campania a rischio Appello alla Regione | impugnare la legge sui disabili senza fondi

Al centro della battaglia non c'è solo una questione di legittimità, ma la sopravvivenza stessa dei servizi sociali nei territori. La norma che istituisce il LEP (Livello Essenziale di Prestazioni) per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, pur partendo da un principio condivisibile, si traduce nei fatti in un "dispositivo a costo zero" per lo Stato che scarica ogni onere su Comuni e Ambiti territoriali. Secondo il Presidente De Blasio, la Manovra 2026 configura un pericoloso corto circuito istituzionale. Le risorse per il biennio 2026-2027 sono del tutto insufficienti. Definire un diritto come "essenziale" senza garantire la copertura integrale da parte del bilancio nazionale è una contraddizione che minerà i bilanci comunali.

