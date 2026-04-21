A Mercogliano, nel Salone degli Arazzi del Palazzo Abbaziale del Loreto, si è svolta la quinta edizione del convegno dedicato alle Malattie Rare e alla Disabilità. L’evento ha visto la partecipazione di medici, ricercatori e rappresentanti del settore sociale, che hanno discusso delle sfide legate alla diagnosi, alle terapie e ai servizi di supporto per le persone affette da patologie poco comuni. La giornata si è conclusa con interventi e presentazioni di vari relatori.

A Mercogliano, nel Salone degli Arazzi del Palazzo Abbaziale del Loreto, si è conclusa la quinta edizione del convegno su Malattie Rare e Disabilità. L’evento, organizzato dall’associazione Irpini della capitale, ha segnato la XIX Giornata Mondiale delle Patologie Rare, portando al centro del dibattito scientifico e sociale le criticità che colpiscono le famiglie e i sistemi sanitari locali. Il confronto è iniziato con l’intervento di S.E. Riccardo Luca Guariglia, abate di Montevergine, seguito dai lavori introduttivi di Antonella Picariello, vicepresidente degli Irpini della capitale e collaboratrice parlamentare. La dimensione territoriale...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Malattie rare: la sfida tra eccellenza scientifica e servizi sociali

Why Doctors Were Dangerous: The Reality of Medieval Survival (Sleep Documentary)

Notizie correlate

Huntington e Malattie Rare: perché conviene alla comunità scientifica occuparseneLe malattie rare sono migliaia e talvolta comunicate con approssimazione di convenienza.

Fondazione Telethon, torna a Napoli la Walk of Life a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rareTorna a Napoli la "Walk of Life", iniziativa di sport e solidarietà organizzata da Fondazione Telethon a sostegno della ricerca scientifica sulle...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Giornata mondiale delle malattie rare 2026: a Mercogliano la sfida invisibile del sistema sanitario; Cinema e Medicina: un Master universitario per studiare la malattia anche attraverso le emozioni; Quando la genetica incontra il pesce zebra. Un progetto di ricerca per capire la sindrome COL4A1/A2; Malattie rare, la Regione Umbria approva il riassetto della rete: potenziati diagnosi, genetica medica e percorsi assistenziali.

Malattie rare, Marchesi (Ipsen): Sfida è portare innovazione a pazienti con Sindrome di Alagille(Adnkronos) - Ipsen concentra il proprio impegno nelle malattie rare, ma anche in oncologia e neuroscienze, con un obiettivo comune: offrire ai pazienti soluzioni terapeutiche innovative in aree ad ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Cinema e medicina: Università Cattolica, un Master universitario per studiare la malattia anche attraverso le emozioniInserire una rassegna cinematografica all’interno di un Master universitario. È questa la sfida lanciata da Giuseppe Zampino, associato di Pediatria all’Università Cattolica del Sacro Cuore, responsab ... agensir.it

Malattie rare, con uno studio di Telethon arriva la diagnosi nei bambini dopo 8 anni di attesa. #ANSA - facebook.com facebook

Malattie rare, con uno studio di Telethon arriva la diagnosi nei bambini dopo 8 anni di attesa #ANSA x.com