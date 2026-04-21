Malattie rare | la sfida tra eccellenza scientifica e servizi sociali

Da ameve.eu 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Mercogliano, nel Salone degli Arazzi del Palazzo Abbaziale del Loreto, si è svolta la quinta edizione del convegno dedicato alle Malattie Rare e alla Disabilità. L’evento ha visto la partecipazione di medici, ricercatori e rappresentanti del settore sociale, che hanno discusso delle sfide legate alla diagnosi, alle terapie e ai servizi di supporto per le persone affette da patologie poco comuni. La giornata si è conclusa con interventi e presentazioni di vari relatori.

A Mercogliano, nel Salone degli Arazzi del Palazzo Abbaziale del Loreto, si è conclusa la quinta edizione del convegno su Malattie Rare e Disabilità. L’evento, organizzato dall’associazione Irpini della capitale, ha segnato la XIX Giornata Mondiale delle Patologie Rare, portando al centro del dibattito scientifico e sociale le criticità che colpiscono le famiglie e i sistemi sanitari locali. Il confronto è iniziato con l’intervento di S.E. Riccardo Luca Guariglia, abate di Montevergine, seguito dai lavori introduttivi di Antonella Picariello, vicepresidente degli Irpini della capitale e collaboratrice parlamentare. La dimensione territoriale...🔗 Leggi su Ameve.eu

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