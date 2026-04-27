Salerno l' insediamento di Cantone in Procura | Grande attenzione a tutti i fenomeni criminali

A Salerno, un nuovo incarico in Procura ha portato l’attenzione su questioni legate alla sicurezza e alla lotta contro la criminalità. Un rappresentante delle autorità ha dichiarato di conoscere la città come cittadino campano, sottolineando la necessità di attendere ulteriori sviluppi prima di formulare giudizi ufficiali. La situazione attuale riguarda una particolare attenzione ai fenomeni criminali presenti nel territorio locale.

“Salerno la conosco come cittadino campano, non la conosco sotto l’aspetto professionale. Prima di fare qualunque tipo di valutazione è opportuno aspettare per capire bene. Ma sono felice di tornare in Campania dopo 19 anni. E quindi sono particolarmente felice ed emozionato”. A dirlo, questa.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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