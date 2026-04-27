Salerno l' allarme di Melillo | La camorra oggi è una costellazione di imprese

A Salerno, il procuratore nazionale antimafia ha evidenziato come la camorra si strutturi ormai come una rete di imprese collegate tra loro. La sua dichiarazione è stata fatta durante l’insediamento del nuovo procuratore della città, nel corso di una cerimonia ufficiale. Melillo ha sottolineato che questa organizzazione si presenta come una vera e propria costellazione di attività economiche illecite.

“La camorra oggi si presenta come una vera e propria costellazione di imprese”. È il monito lanciato da Giovanni Melillo, procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo, intervenuto a Salerno a margine della cerimonia di insediamento di Raffaele Cantone alla guida della Procura.L'allarme.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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