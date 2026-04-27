Salerno la sfida di Gammaldi | stop alla fuga dei giovani e nuovi spazi

Eugenio Gammaldi si presenta alle prossime elezioni comunali di Salerno con il simbolo di Alleanza Verdi e Sinistra. La sua candidatura mira a affrontare il problema della fuga dei giovani dalla città e a proporre nuovi spazi pubblici. La lista sostiene la necessità di interventi concreti per migliorare la qualità della vita e offrire opportunità ai ragazzi e alle famiglie. La campagna elettorale si concentra su questi temi principali.

? Cosa sapere Eugenio Gammaldi si candida al Consiglio comunale di Salerno con Alleanza Verdi e Sinistra.. Il programma punta a contrastare la fuga dei giovani con nuovi spazi e salario minimo.. Eugenio Gammaldi, uno dei candidati più giovani al Consiglio comunale di Salerno, ha annunciato la propria candidatura con Alleanza Verdi e Sinistra per sostenere il percorso del candidato sindaco Franco Massimo Lanciotti. Il giovane attivista, che ha iniziato il suo impegno nel 2024 all’interno di Sinistra Italiana, punta a trasformare la città in un luogo capace di trattenere i talenti locali invece di vederli fuggire verso altri centri per necessità di studio o lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, la sfida di Gammaldi: stop alla fuga dei giovani e nuovi spazi Notizie correlate "Salerno Rinasce" è lo slogan di De Luca, che rilancia: "Spazi per la musica dei giovani e una funicolare verso il Castello"Vincenzo De Luca continua la sua campagna elettorale in giro per i quartieri di Salerno. Leggi anche: Salerno, riapre la Biblioteca Comunale: 10 mila volumi e nuovi spazi all’Hub Sichelgaita Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Iniziano i Play-off Scudetto di Serie A1: Erice arriva da capolista, Salerno difende il tricolore; Olympic Salerno, terza sfida stagionale con il San Valentino: in palio la salvezza. L'Under 14 vuole blindare il primato; Da Trapani a Salerno, la sfida Cybersecurity di Francesco Fortunato alle Nazionali; Vannacci fa il pieno a Salerno e lancia la sfida: Noi la vera alternativa. Sfida per 8 alla poltrona di sindaco, al Comune di Salerno è partita la carica dei 626Stampa626 aspiranti consiglieri comunali, ben 8 candidati alla carica di sindaco: è questa la corsa che conduce a immaginare per la fine del mese di maggio (elezioni in programma il prossimo 24 e 25 m ... salernonotizie.it Sfida a De Luca, 8 candidati a sindaco per 21 listeSono 21 le liste presentate per le elezioni amministrative del Comune di Salerno. Una competizione affollata, con otto candidati sindaco in corsa per la fascia ... gazzettadisalerno.it Asl Salerno, dialisi a domicilio fino al trapianto: intervento riuscito per il primo paziente del progetto #aslsalerno #dialisi #pazientezero - facebook.com facebook