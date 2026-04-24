Salerno Rinasce è lo slogan di De Luca che rilancia | Spazi per la musica dei giovani e una funicolare verso il Castello

Vincenzo De Luca continua la sua campagna elettorale in giro per i quartieri di Salerno. Ma anche attraverso i social. Anche oggi, nel corso del consueto appuntamento settimanale del venerdì su Facebook, ha lanciato una serie di proposte per il rilancio della città. In particolare, ha annunciato.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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