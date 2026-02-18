Salerno riapre la Biblioteca Comunale | 10 mila volumi e nuovi spazi all’Hub Sichelgaita

La Biblioteca Comunale di Salerno riapre dopo mesi di chiusura, portando in dono 10 mila volumi e spazi rinnovati. La riapertura avviene giovedì 19 febbraio 2026, alle 17:30, con il taglio del nastro presso l’Hub Sichelgaita, situato nell’ex Centro per l’Impiego. Il Comune ha deciso di riqualificare l’edificio per offrire ai cittadini un punto di riferimento più funzionale e accogliente per leggere e studiare.

Salerno ritrova la sua Biblioteca Comunale. Giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 17,30, è in programma il taglio del nastro nei locali dell'Hub Socio Culturale Sichelgaita, nell'ex Centro per l'Impiego. Una riapertura attesa, che restituisce alla città un presidio culturale stabile e uno spazio pubblico dedicato alla lettura e alla condivisione del patrimonio librario. La struttura sarà gestita dalla Cooperativa Sociale Saremo Alberi e punta a diventare un punto di riferimento per la comunità, garantendo accesso alle risorse librarie e promuovendo iniziative rivolte a cittadini di tutte le età. Quattro sezioni e 10 mila volumi disponibili.