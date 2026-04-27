Salerno corsa al Palazzo | 20 liste e 700 candidati in campo

A Salerno si avvicina la scadenza per le candidature alle elezioni comunali, con otto candidati sindaco e venti liste che hanno depositato le proprie candidature entro il termine di lunedì 27 aprile. La città si prepara a una tornata elettorale articolata, con numerosi candidati pronti a presentarsi agli elettori nelle prossime settimane. La campagna elettorale si avvia con un quadro di candidati e forze politiche ben definiti.

? Cosa sapere Salerno, otto candidati sindaci e 20 liste depositano le candidature entro lunedì 27 aprile.. La frammentazione tra 700 candidati impone una sfida elettorale tra i blocchi De Luca e Marenghi.. Entro le ore 12:00 di questo lunedì 27 aprile 2026, gli otto aspiranti sindaci di Salerno dovranno aver depositato ufficialmente le proprie liste e i nomi dei candidati consiglieri per l’imminente tornata elettorale. La corsa verso il Palazzo di Piazza della Libertà entra in una fase decisiva. Con un totale di 20 liste e ben 700 candidati pronti a sfidarsi per i seggi comunali, la città si prepara a un confronto estremamente frammentato....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, corsa al Palazzo: 20 liste e 700 candidati in campo Notizie correlate Corsa a Palazzo Dogana: cinque liste, chi sono i 48 candidati al Consiglio provincialeSono cinque, come nel 2024, le liste per il rinnovo del Consiglio provinciale di Foggia. Chieti, sfida alle urne: 585 candidati per 20 liste in campo? Cosa sapere A Chieti depositate 20 liste con 585 candidati per le elezioni del 24 maggio. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Amministrative, scatta la corsa per 626 comuni: è mini test per i leader; Elezioni Comunali 2026, le partite dei capoluoghi: De Luca rivuole Salerno, ad Avellino è corsa a tre; Salerno verso il voto: conto alla rovescia per le liste, 8 i candidati in campo; CAMPAGNA, COMUNALI 2026. ADELE AMORUSO IN CAMPO CON 5 LISTE PER LA CORSA A PALAZZO DI CITTA’. Provincia di Salerno, De Luca lancia Parente alla presidenza: «Riequilibrio tra territori»Palazzo Sant’Agostino, scatta la corsa per la presidenza. Una nuova sfida di secondo livello che, fra pesi ricalcolati, ridisegnerà gli equilibri della Provincia. A ... ilmattino.it Oggi a Salerno insieme alla Gioventù francescana e ai francescani secolari per pregare, meditare e riflettere insieme su “L’eredità di San Francesco a 800 anni dalla sua nascita al Cielo”. Il Santo di Assisi ci chiede di rivoluzionare il mondo con una parola divi - facebook.com facebook