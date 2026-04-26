Chieti sfida alle urne | 585 candidati per 20 liste in campo

A Chieti sono state depositate 20 liste con un totale di 585 candidati in vista delle elezioni del 24 maggio. La corsa alle elezioni coinvolge sei candidati sindaco, con profili che spaziano tra politica e iniziative civiche. La sfida si svolgerà nel contesto di un voto che coinvolge il nuovo assetto amministrativo del comune. Le liste sono state presentate nelle ultime settimane e rappresentano un’ampia partecipazione di forze diverse.

? Cosa sapere A Chieti depositate 20 liste con 585 candidati per le elezioni del 24 maggio.. La sfida tra sei sindaci coinvolge profili politici e civili per il nuovo comune.. Le 20 liste ufficiali per le amministrative di Chieti sono state depositate ieri, sabato 25 aprile, dando il via alla corsa dei 585 aspiranti consiglieri che si sfideranno per conquistare uno scranno in città nei prossimi mesi. Il clima nelle piazze e tra i vicini di casa è cambiato radicalmente con la scadenza del termine per la consegna delle candidature. Ora, il percorso verso le urne è tracciato nero su bianco: i cittadini saranno chiamati a decidere il futuro del Comune il 24 e il 25 maggio, con la possibilità di un eventuale ballottaggio tra domenica 7 e lunedì 8 giugno se nessuno dei sei candidati sindaco raggiungerà la maggioranza assoluta al primo turno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chieti, sfida alle urne: 585 candidati per 20 liste in campo Notizie correlate Leggi anche: Amministrative 2026: conto alla rovescia per le elezioni, 585 gli aspiranti consiglieri per 20 liste a sostegno dei sei candidati a sindaco Montenero di Bisaccia: liste escluse, sfida solitaria alle urne? Cosa sapere Escluse le liste di Travaglini e De Risio dalle elezioni comunali a Montenero di Bisaccia. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Elezioni Chieti, sfida tra spin doctor: in campo Comin e Mirus. Ma ci sono anche i professionisti locali; Elezioni Chieti, entro domani la presentazione delle liste; Elezioni comunali in Abruzzo, domani scade il termine per le liste: 48 Comuni al voto, sfida politica nei centri maggiori; Anversa degli Abruzzi | sfida tra donne per salvare il borgo. Elezioni Chieti, entro domani la presentazione delle listeScadrà domani alle ore 12 il termine ultimo per la presentazione delle liste nei comuni interessato al voto. A Chieti chiamati alle urne oltre 43.400 elettori ... rete8.it Elezioni Chieti: oggi scade il termine per presentare le listeGiovanni Legnini, a capo della coalizione di centrosinistra, è sostenuto da sette liste: Partito democratico, Alleanza verdi sinistra, Movimento 5 Stelle, Polo civico, Chieti 2026, Chieti per Chieti, ... rete8.it CHIETI SU FACEBOOK - facebook.com facebook