Salerno al via il cantiere per il playground di via Vinciprova

A Salerno sono iniziati i lavori per il nuovo playground di via Vinciprova. Si tratta di un’area dedicata allo sport e all’inclusione, inserita in un progetto di riqualificazione urbana nel centro cittadino. I lavori riguardano la sistemazione dello spazio pubblico e l’installazione delle strutture sportive. La realizzazione si svolge nel rispetto delle procedure previste dalle normative vigenti e senza coinvolgimento di figure pubbliche.

Al via i lavori per il nuovo playground di via Vinciprova a Salerno: un progetto dedicato allo sport, all’inclusione e alla riqualificazione urbana nel cuore della città. Prende forma un nuovo spazio pubblico destinato alla socialità e all’attività sportiva. Il cantiere, ufficialmente avviato nei giorni scorsi, interesserà un’area di circa 600 metri quadrati, che sarà trasformata in un impianto moderno e polivalente. L’intervento è finanziato attraverso l’avviso pubblico “Sport Illumina”, per un importo complessivo di 320mila euro. Salerno rientra tra i primi 100 progetti selezionati a livello nazionale, ottenendo il massimo finanziamento previsto per il cluster dedicato ai playground urbani ad accesso libero.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, al via il cantiere per il playground di via Vinciprova Notizie correlate “This is dad”. il primo album di Vinciprova è pronto a conquistare la città di SalernoSono bastati pochi giorni al brano “Buenas noches” per trasformarsi in uno dei tormentoni dell’estate 2026. "Sport illumina", 320mila euro per il Comune di Salerno: avviato il cantiereIl Comune di Salerno è tra i sedici enti locali selezionati per il progetto "Sport Illumina" nell'ambito del cluster dedicato ai Comuni tra 100. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Salerno come un cantiere: proseguono i lavori di ripascimento e quelli sul Corso; Abodi, assist all’Arechi per Euro2032: 5-6 cantieri al via; Ricostruzione post alluvione, lavori per oltre 400 mila euro: al via i cantieri in via Torricchia e via Tagliata-San Paolo; Milano | NoLo – Al via il cantiere per trasformare piazza Arcobalena. Salerno, al via il cantiere per il playground di via VinciprovaAl via i lavori per il nuovo playground di via Vinciprova a Salerno: un progetto dedicato allo sport, all’inclusione e alla riqualificazione urbana nel ... zon.it Salerno, entro 10 giorni rimosse le recinzioni in via Ligea: verso apertura Porta OvestStampaVerranno rimosse entro una decina di giorni le recinzioni che delimitano via Ligea e che causano spesso problemi al traffico diretto in uscita e verso il porto commerciale di Salerno. È uno dei ... salernonotizie.it Italia Due. . POLITICA. VINCENZO DE LUCA CONTRO I “SETTE” A SALERNO - facebook.com facebook