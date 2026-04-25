Sport illumina 320mila euro per il Comune di Salerno | avviato il cantiere

Il Comune di Salerno è tra i sedici enti locali selezionati per il progetto "Sport Illumina" nell'ambito del cluster dedicato ai Comuni tra 100.001 e 200.000 abitanti. Il finanziamento assegnato ammonta a 320.000 euro. L'intervento prevede la realizzazione di spazi modulari e inclusivi destinati.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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