E' il giorno di Foggia-Salernitana | le scelte di Cosmi per blindare il terzo posto

Oggi si gioca la partita tra Foggia e Salernitana. L'allenatore delle squadre ha deciso le formazioni con l’obiettivo di ottenere una vittoria e mantenere o migliorare la posizione in classifica. Entrambe le squadre sono consapevoli dell’importanza di questa sfida per la loro classifica. La gara si svolge in un clima di grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori.

La Salernitana oggi a Foggia ha la stessa strada obbligata degli avversari: deve vincere per evitare di perdere posizioni in classifica. Espugnare lo stadio Zaccheria, invece, significherebbe blindare il terzo posto e cominciare i playoff dopo due settimane, il 10 maggio, avvalendosi anche del.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate E' il giorno di Potenza-Salernitana: sconto di squalifica per Carriero, le scelte di CosmiE' stato accolto il ricorso per la riduzione delle giornate di stop inflitte al centrocampista ex Trapani. Leggi anche: E' il giorno di Crotone-Salernitana, assalto granata al terzo posto: le probabili formazioni Altri aggiornamenti Temi più discussi: E' il giorno di Foggia-Salernitana: le scelte di Cosmi per blindare il terzo posto; Dove vedere Foggia-Salernitana in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Foggia, 90 drammatici minuti in cui è in palio la storia: i rossoneri devono battere la Salernitana per evitare la prima retrocessione in D, sul campo, della loro storia; Foggia vs Salernitana: no dell'amministrazione comunale ai maxischermi - FoggiaToday. E' il giorno di Foggia-Salernitana: le scelte di Cosmi per blindare il terzo postoLa Salernitana oggi a Foggia ha la stessa strada obbligata degli avversari: deve vincere per evitare di perdere posizioni in classifica. Espugnare lo stadio Zaccheria, invece, significherebbe blindare ... salernotoday.it Le probabili formazioni di Foggia-Salernitana: Cosmi pronto a correre un rischioNovanta minuti per chiudere la regular season e mettere un sigillo pesante sul campionato. La Salernitana arriva all’ultima giornata con un obiettivo chiarissimo: blindare il terzo posto ... tuttosalernitana.com Salernitana in “missione playoff” a Foggia "Allo Zaccheria mister Cosmi punterà sulla continuità con pochissime novità di formazione" Continua a leggere sul nostro sito! #Salernitana #Foggia #Salerno #Zaccheria #Sport #salernitana #missione #pla - facebook.com facebook I convocati per Foggia-Salernitana #FoggiaSalernitana #avantibersagliera #salernitana #unitisivince x.com