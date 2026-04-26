Domenica 26 aprile si gioca a Foggia la partita tra la squadra locale e la Salernitana, che mira a consolidare il terzo posto in classifica per i playoff. La sfida si svolge allo Zaccheria e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre nella stagione in corso. La formazione ospite punta a ottenere un risultato positivo per mantenere la posizione in zona playoff.

? Cosa sapere Salernitana sfida Foggia allo Zaccheria domenica 26 aprile per il terzo posto playoff.. Il successo serve alla squadra di Cosmi, al Foggia occorre il passo falso del Giugliano.. La Salernitana punta allo stadio Zaccheria di Foggia in questa domenica 26 aprile per blindare il terzo posto e accendere i playoff il 10 maggio, in una sfida dove il successo diventa l’unica via per non perdere terreno in classifica. Il clima che si respira tra i vicoli della città pugliese è elettrico, lontano dalle telecamere ma vicino al cuore di chi vive il calcio con passione. Mentre le forze dell’ordine si preparano a un massiccio spiegamento per garantire la sicurezza in un contesto di porte chiuse, la tensione sportiva è palpabile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salernitana a Foggia: Cosmi punta al terzo posto per i playoff

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