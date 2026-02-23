La crisi della Salernitana deriva dalla sconfitta contro il Monopoli, che ha segnato un gol con un’azione di centrocampo sorprendendo la difesa. I tifosi chiedono di esonerare Raffaele e di prepararsi ai playoff, mentre la squadra fatica a reagire. La mancanza di compattezza in campo e le difficoltà offensive alimentano le voci di un cambiamento imminente. La situazione resta tesa e molti si aspettano decisioni rapide per il futuro.

Dopo la sconfitta contro il Monopoli, il club granata sta scegliendo il successore dell'allenatore, in atteso di dare poi il benservito al tecnico di origini siciliane La Salernitana è in caduta libera, il briciolo di fiducia riposto in Raffaele è crollato davanti al palleggio ostentato dal Monopoli, che prima di palleggiare aveva trovato il gol alla “Holly e Benjie”, beffando da centrocampo il “solito” Donnarumma. Raffaele ha seguito tutto da una postazione della tribuna stampa: occhiali scuri, come il suo umore. L'esperienza del tecnico granata è arrivata al capolinea: ora la Salernitana è alla ricerca di un nuovo inquilino della panchina, un allenatore che possa ravvivare una squadra spenta, sfilacciata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Disastro Salernitana, la voce dei tifosi: "Mercato imbarazzante, allenatore in confusione da esonerare"Dopo la sconfitta di Siracusa, i tifosi della Salernitana esprimono preoccupazione per la situazione della squadra.

Salernitana deludente, la voce dei tifosi: "Raffaele è inadeguato"La tifoseria della Salernitana non le manda a dire.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Crisi Salernitana, la voce dei tifosi: Esonerare Raffaele e prepararsi ai playoff; La Salernitana si fa beffare dalla Cavese, la voce dei tifosi: Raffaele è inadeguato; Vigilia del derby: la Salernitana perde Carriero e ha il dubbio Achik.

La Salernitana vince e scaccia la crisi, la voce dei tifosi: Tre punti di ripartenzaI supporter granata accolgono il successo casalingo con un sospiro di sollievo. Il 3-0 contro il Casarano aiuta a preparare con maggiore serenità il prossimo derby contro la Cavese ... today.it

La Salernitana si fa beffare dalla Cavese, la voce dei tifosi: Raffaele è inadeguatoC'erano quattordici supporter granata, allo stadio Simonetta Lamberti. Tutti gli altri hanno palpitato per il derby, a casa o nei pub. Coro unanime: i tifosi chiedono alla società di esonerare il tecn ... today.it

Crisi Salernitana, Raffaele sulla graticola: in pole Viali, Marino, Semplici - facebook.com facebook