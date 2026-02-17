A 13 anni salva la mamma | Papà la sta picchiando venite

Una ragazzina di 13 anni ha chiamato i carabinieri per salvare la madre da un’aggressione del marito. La bambina, preoccupata, ha detto che il padre stava picchiando la donna e ha chiesto aiuto. Sul telefono, ha fornito dettagli sulla colluttazione in corso e ha indicato l’indirizzo dell’abitazione. La coppia vive in un condominio in periferia, dove la scena si è svolta poco prima dell’intervento.

La ragazzina ha composto il 112 e ha permesso l'intervento dei carabinieri. Arrestato il padre Dall'altro capo del telefono c'è la voce di una ragazzina: "Correte, papà sta picchiando la mamma un'altra volta". Suonava più o meno così la richiesta che nella nottata tra domenica e lunedì è giunta al 112. Chi ha chiesto aiuto è una ragazzina di 13 anni. Siamo a Legnano (Milano) e da casa chiama il numero unico di emergenza, salvando la mamma e facendo scattare l'arresto in flagranza di reato a carico del padre. Nell'appartamento dove vive la famiglia sono intervenuti i militari della stazione di Cerro Maggiore.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: «Aiuto, venite, papà sta picchiando la mamma». Ragazzina chiama il 112 e fa arrestare il padre

“Papà sta picchiando mamma". Figlia chiama il 112 e salva la madre da un brutale pestaggioUna ragazza di 16 anni ha chiamato il 112 quando ha visto il padre picchiare la madre.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.