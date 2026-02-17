A 13 anni salva la mamma | Papà la sta picchiando venite
Una ragazzina di 13 anni ha chiamato i carabinieri per salvare la madre da un’aggressione del marito. La bambina, preoccupata, ha detto che il padre stava picchiando la donna e ha chiesto aiuto. Sul telefono, ha fornito dettagli sulla colluttazione in corso e ha indicato l’indirizzo dell’abitazione. La coppia vive in un condominio in periferia, dove la scena si è svolta poco prima dell’intervento.
La ragazzina ha composto il 112 e ha permesso l'intervento dei carabinieri. Arrestato il padre Dall'altro capo del telefono c'è la voce di una ragazzina: "Correte, papà sta picchiando la mamma un'altra volta". Suonava più o meno così la richiesta che nella nottata tra domenica e lunedì è giunta al 112. Chi ha chiesto aiuto è una ragazzina di 13 anni. Siamo a Legnano (Milano) e da casa chiama il numero unico di emergenza, salvando la mamma e facendo scattare l'arresto in flagranza di reato a carico del padre. Nell'appartamento dove vive la famiglia sono intervenuti i militari della stazione di Cerro Maggiore.🔗 Leggi su Milanotoday.it
