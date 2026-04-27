Virgil van Dijk ha dichiarato che Mohamed Salah lascerà il Liverpool con un addio che sarà ricordato. Nonostante un infortunio recente, il difensore ha confermato che il giocatore egiziano lascerà il club in modo speciale. La discussione si concentra sul futuro di Salah e sulla sua partenza dal team, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle tempistiche.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il capitano del Liverpool, Virgil van Dijk, ha espresso il suo profondo rispetto e la certezza che Mohamed Salah riceverà il riconoscimento che merita alla fine della sua carriera. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto in cui la presenza dell’egiziano in campo è in dubbio a causa di un infortunio. L’impatto di Salah nella storia del club è innegabile e van Dijk ha voluto sottolineare l’importanza di un adeguato addio per un giocatore di tale calibro. Mohamed Salah è stato uno dei giocatori più influenti del Liverpool FC negli ultimi anni, contribuendo in maniera significativa alle vittorie e alle performance eccellenti della squadra.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Salah avrà un addio memorabile al Liverpool, nonostante l’infortunio, afferma Van Dijk.

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